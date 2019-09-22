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رياضة

فرج عامر: مباراة الأهلى وسموحة لن تكون سهلة على الفريقين

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:11 ص
فرج عامر
فرج عامر
القسم الميدانى
نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب فرج عامر: "لقاء سموحة بطل الدوري والسوبر ليس نزهة لأي من الفريقين ولن يكون سهلا على أي منهم".

وأضاف: "خاصة أن العميد يقود سموحة بمجموعة لاعبين صغار السن معظمهم غير معروف جماهيريا وقد يصنع من العديد منهم هذا اللقاء نجوم لو... ".

ويواجه الأهلي، سموحة مساء الإثنين المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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