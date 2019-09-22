فرج عامر: مباراة الأهلى وسموحة لن تكون سهلة على الفريقين

لقاء سموحة ببطل الدوري وبطل السوبر ليس نزهة لاي من الفريقين ولن يكون سهلا علي اي منهم خاصة ان العميد يقود سموحة بمجموعة لاعبيين صفار السن معظمهم غير معروف جماهيريا وقد يصنع من العديد منهم هذا اللقاء نجوم لو... https://t.co/yRxAkyQTux — Farag Amer (@FaragAmer_) September 22, 2019

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وكتب فرج عامر: "لقاء سموحة بطل الدوري والسوبر ليس نزهة لأي من الفريقين ولن يكون سهلا على أي منهم".وأضاف: "خاصة أن العميد يقود سموحة بمجموعة لاعبين صغار السن معظمهم غير معروف جماهيريا وقد يصنع من العديد منهم هذا اللقاء نجوم لو... ".ويواجه الأهلي، سموحة مساء الإثنين المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.