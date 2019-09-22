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أخبار العالم

مواجهة بين روسيا وإسرائيل في سوريا .. إس 400 تتأهب لردع مقاتلات إف 35 الأمريكية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:05 ص
صدى البلد
حسام رضوان
قال المحلل العسكري باباك تاغفاي إن الجيش الروسي في سوريا وضع منظومة إس 400 الصاروخية في حالة تأهب للتعامل مع التوغلات المحتملة لسلاح الجو الإسرائيلي داخل البلاد بواسطة مقاتلات إف 35 الأمريكية.

وأفادت تقارير بأن الجيش الروسي اعترض ومنع سلاح الجو الإسرائيلي من شن غارات جوية في المناطق التي يتواجد فيها الجيش السوري.

ونشر سلاح الجو الروسي طائراته السوخوي 35 في المناطق التي تستهدفها إسرائيل، ما منعها من تنفيذ ضربات كانت تنوي شنها.

ويقول تاغفاي إن سلاح الجو الروسي، قد يسمح لإسرائيل بقصف أهداف لحزب الله وإيران، لكن الأمر يختلف عندما يتعلق باستهداف الجيش السوري.

وأشار إلى التقارير التي تحدثت عن أن الطائرات الروسية منعت الطائرات الإسرائيلية من قصف سوريا في يومي 18 و19 سبتمبر.

وقال مصدر من الجيش السوري لموقع "المصدر" إن الجيش الروسي اتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه الغارات الإسرائيلية، لحماية أصوله في سوريا والتي تقع جميعها في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري.

وقالت وسائل إعلام روسية إن سلاح الجو الروسي اعترض الطائرات الحربية الإسرائيلية في ثلاث مناسبات منذ أواخر أغسطس.

وبينما لم تعلق روسيا او إسرئيل على تلك المزاعم، لكن هناك المزيد من التقارير أفادت بأن موسكو رفضت السماح لتل أبيب بحرية الحركة في المجال السوري، بعد وقت قصير من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

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