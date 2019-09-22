يستخدمهما للنصب علي المواطنين..ضبط عامل بحوزته تمثالين مقلدين بسوهاج

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والأثار في سوهاج من القاء القبض علي عامل وبحوزته تمثالين مقلدين، وتبين انه يقوم بالنصب علي المواطنين من خلالهما.



كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود محضر محرر لقسم ثان شرطة سوهاج بمعرفة قسم شرطة السياحة الأثار بسوهاج يتضمن ضبط "محمد.ا.م" 35 عاما عامل ويقيم دائرة مركز المراغة وبحوزته 2 تمثال مقلدين.



وبفحصهما من قبل المباحث تبين أحدهما لشخص يقف علي قاعدة بارتفاع 12 سم ومدون عليه كتابات باللغه المصرية القديمة والأخر لقط أسود اللون يجلس علي قاعدة بارتفاع 10 سم وذلك حال تواجده بشارع الجمهورية دائرة القسم.



بمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد النصب علي المواطنين، والحصول منهم علي مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة.

