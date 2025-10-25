انتهاء أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية في رأس غارب

تم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا لـ 403 مواطنين، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". حيث نظمت قافلة طبية متعددة التخصصات بوحدة الأمل الصحية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وفي تنفيذ لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوفير الخدمات الطبية بكفاءة في مدن المحافظة، قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بتكليف مدير إدارة محو الأمية بمتابعة أعمال القافلة الطبية التابعة لإدارة القوافل الطبية. وتم العمل على إزالة أي عقبات لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين.

وأكد اللواء نديم أن القافلة الطبية، بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية والطب الوقائي، نجحت في تقديم خدماتها الطبية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانًا لسكان المدينة ومنطقة الميناء. وقد تم الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 403 مواطنين.