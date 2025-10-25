اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شهيد الشهامة في الغردقة

تنظر محكمة الجنايات المستأنفة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية مقتل الشاب حامد أشرف حراجي.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري، حين شهدت مدينة الغردقة واقعة مأساوية، بعدما تدخل الشاب حامد، البالغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، لفض مشاجرة بين مجموعة من أصدقائه وآخرين، في محاولة منه لتهدئة الموقف وإنهاء الخلاف إلا أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه في اليوم التالي، واعتدوا عليه بشكل وحشي بعد تكبيل يديه، ووجهوا له طعنات قاتلة في الرأس والقلب، ما أدى إلى وفاته في الحال وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، بينما باشرت الأجهزة المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

كانت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، قد أصدرت حكمها السابق بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عوقب المتهم الثالث بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتهم بقتل المجني عليه عمدًا.

وتأتي جلسة اليوم السبت في إطار نظر الاستئناف المقدم على الحكم، وسط حالة من الترقب الشعبي في الغردقة، حيث أكد ذوو المجني عليه تمسكهم بمطلب القصاص العادل، رافضين إقامة أي عزاء قبل تنفيذ الحكم النهائي بحق القتلة.