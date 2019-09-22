تأخر بعض القطارات على خط القاهرة الإسكندرية بسبب عطل مفاجئ

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اعتذارها لجمهور الركاب عن تأخر بعض القطارات على خط القاهرة الإسكندرية نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها مما أدى إلى تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها.



وعلى الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بسرعة تحرك فرق الطوارئ من الإشارات لإزالة العارض وتشغيل اللوحة وعودة انضباط مسير القطارات بكل سلامة وأمان وجار الإصلاح.



جدير بالذكر أنه جار تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.

