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تعليم

بدء الدراسة بمدارس الدقهلية.. والانتماء للوطن فى طابور الصباح.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
همت الحسينى
بدأ اليوم "الأحد" العام الدراسى الجديد بمدارس الدقهلية ذات الفترتين، حيث انتظم الطلاب والطالبات بمدارسهم، كما اصطحب عدد من أولياء الأمور أبناءهم وبناتهم إلى مدارسهم.

بدأ طابور الصباح بالإذاعة المدرسية، وشملت كلمة عن الوطنية والانتماء، وكيف يحافظ أبناء الوطن عليه ويحمونه ويدافعون عنه.

وشهدت شوارع المحافظة زحاما مروريا وقام ضباط وأفراد شرطة المرور بالانتشار لتنظيم حركة المرور.

وأكد على عبد الرؤوف وكيل تعليم الدقهلية أن إجمالي عدد المدارس بلغ ٣٥٠١ مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم، حيث استعدت جيدا للعام الدراسى وسط إقبال شديد من قبل الطلاب والمعلمين.
بدء الدراسة بمدارس الدقهلية.. والانتماء للوطن فى طابور الصباح.. صور
بدء الدراسة بمدارس الدقهلية.. والانتماء للوطن فى طابور الصباح.. صور
بدء الدراسة بمدارس الدقهلية.. والانتماء للوطن فى طابور الصباح.. صور
بدء الدراسة بمدارس الدقهلية.. والانتماء للوطن فى طابور الصباح.. صور
بدء الدراسة بمدارس الدقهلية.. والانتماء للوطن فى طابور الصباح.. صور
بدء الدراسة بمدارس الدقهلية.. والانتماء للوطن فى طابور الصباح.. صور
بدء الدراسة بمدارس الدقهلية.. والانتماء للوطن فى طابور الصباح.. صور

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