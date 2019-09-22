ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من اسلمي يا مصر إلى بلادى بلادى.. تطور النشيد الوطني على مدار التاريخ.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:47 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن إلقاء النشيد الوطنى وترديده فى الطابور الصباحى شيء هام جدًا، لافتة إلى أنه يجب ألا تتخلى المدارس عن ترديد النشيد الوطنى لأنه يخلق الانتماء الوطنى لدى الأطفال ناحية الوطن.


وقالت داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأحد، إن النشيد الوطني المصري تطور على مدار التاريخ، مضيفة أنه فى فترة الخمسينيات والستينيات كان النشيد الوطنى " اسلمى يا مصر إننى الفدا".

وتابعت داليا أيمن، أن فى فترة السبعينيات كان النشيد الوطنى هى أغنية " بلادى بلادى" بيما كانت هناك بعض المدارس تميل لدمج نشيد بلادى بأغنية اسلمى يامصر.


وأشارت داليا أيمن، إلى أنه تم تعميم نشيد بلادى بلادى فى كل المدارس فى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم اليمني: المليشيا الحوثية تشرع في تأسيس ولاية الفقيه على الأرض اليمنية

التعليم لـ المدارس: التزموا بتحية العلم وترديد النشيد الوطني في الطابور

ترشيحاتنا

نجاح عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من جلد ذراعها

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22 -9- 2019 في مصر .. فيديو

مؤامرة الإخوان ضد مصر واحتفالات السعودية باليوم الوطني وهجوم ليبيا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

مجوهرات فخمة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار فى ثالث أيام مهرجان الجونة.. صور

أخبار الرياضة ليلا .. تعديلات في جهاز الزمالك.. صدام تونسي بين النقاز ومعلول.. فيديو

الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل ترخيص صيدلية ونقل الملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور