من اسلمي يا مصر إلى بلادى بلادى.. تطور النشيد الوطني على مدار التاريخ.. فيديو

أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن إلقاء النشيد الوطنى وترديده فى الطابور الصباحى شيء هام جدًا، لافتة إلى أنه يجب ألا تتخلى المدارس عن ترديد النشيد الوطنى لأنه يخلق الانتماء الوطنى لدى الأطفال ناحية الوطن.





وقالت داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأحد، إن النشيد الوطني المصري تطور على مدار التاريخ، مضيفة أنه فى فترة الخمسينيات والستينيات كان النشيد الوطنى " اسلمى يا مصر إننى الفدا".



وتابعت داليا أيمن، أن فى فترة السبعينيات كان النشيد الوطنى هى أغنية " بلادى بلادى" بيما كانت هناك بعض المدارس تميل لدمج نشيد بلادى بأغنية اسلمى يامصر.





وأشارت داليا أيمن، إلى أنه تم تعميم نشيد بلادى بلادى فى كل المدارس فى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات.