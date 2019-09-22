إرسال الولايات المتحدة قوات إضافية إلى السعودية والإمارات.. وعودة احتجاجات السترات الصفراء إلى باريس.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

الكويت: الانضمام إلى تحالف الملاحة قيد الدراسة

أمير الكويت يهنئ رئيس مالطا بالعيد الوطني

المملكة العربية السعودية تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ89 لتأسيسها.. غدًا

أنقرة تستعد طبيا للتوغل شرق الفرات

إيران تنفي تعرض منشآتها النفطية لهجوم سيبراني

ترامب يهاجم الإعلام «المتجاسر» عليه: لم أتحدث لرئيس أجنبي بشأن ابن بايدن

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، سلطت صحيفة الوطن الضوء على ارسال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الصديقة عبر فيها أمير الكويت عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.نقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة تأكيدها أن موضوع إعلان انضمام الكويت إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج لا يزال قيد الدراسة.وعلقت المصادر على ما صرح به وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن إجماع خليجي على أن إيران وراء اعتداءات «أرامكو» في السعودية، بالقول: «هناك لجان تحقيق دولية وننتظر نتائجها، وبعدها سنبين موقفنا من المتسبب في هذا الاعتداء».وأشارت صحيفة الراي إلى استقرار سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.303 دينار في حين انخفض اليورو الى 0.334 دينار مقارنة بأسعار صرف الخميس الماضي.وذكرت صحيفة الوطن أن عدد من رؤساء الفرق التطوعية الشبابية القائمة على المبادرة الوطنية المتمثلة بتقديم رسالة وفاء لأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أكدوا ان هذه المبادرة تعبر عن محبة الشعب لقائدهم الكبير.واضاف هؤلاء الشباب الذين وهبوا جزءا من وقتهم وجهدهم للاعمال التطوعية في تصريحات أمس السبت عقب اجتماع تنسيقي لهذه الفرق عقد في مقر الهيئة العامة للشباب ان المبادرة التي سيشارك بها مواطنون ومقيمون على حد سواء ستستمر الى ان تقر اعين اهل الكويت بعودة قائدهم الكبير الى البلاد.وأوضحت صحيفة القبس أن نقابة التعاونيين طالبت تطبيق قرار منع السفر على الوافدين العاملين في الجمعيات التعاونية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي يقدم للإدارة العامة للمنافذ، مثل العاملين في وزارة التربية بعض الجهات الحكومية الأخرى. وذكرت النقابة في تصريح صحفي، أنه من المفترض أن يكون هناك تعاون بين وزارة الداخلية، و «الشؤون»، واتحاد الجمعيات بشأن تطبيق منع السفر على أي وافد يعمل في الجمعية، حفاظا على العهد وحقوق المساهمين.وقالت صحيفة الكويتية إن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر اليوم السبت بجولة تفقدية لبعض المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي بالمنطقة الشمالية.وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الجولة هدفت إلى الإطلاع على سير العمل للمهام المناطة بهذه القوة وتفقد عمل هذه الوحدات عن كثب في موقعها الميداني وأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات الاحترازية.عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة النهار على تصريح المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط بشركة أرامكو فهد عبدالكريم (الجمعة)، بأن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري في خريص، وأضاف قائلا خلال جولة نظمتها الشركة بحضور أكثر من 80 إعلاميا: «إن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة».قالت صحيفة القبس إن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير حمل إيران مسؤولية تنفيذ هجمات، السبت الماضي، على منشأتَي شركة أرامكو النفطية، في بقيق وخريص، شرقي السعودية.وخلال مؤتمر صحافي في الرياض، أمس، قال الجبير: «طلبنا من الأمم المتحدة إرسال خبراء للمشاركة في التحقيقات، التي تهدف إلى تحديد مصدر الإطلاق، والتي أظهرت أن الأسلحة المستخدمة في الهجمات إيرانية»، مضيفًا: «متأكدون أن الهجمات لم تأتِ من اليمن، بل من إيران في الشمال.. نحمّل إيران مسؤولية العمل الإجرامي»، الذي «أثّر على إمدادات النفط العالمية، واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته بشدّة أكثر من 80 دولة».وذكرت صحيفة الجريدة أن الولايات المتحدة وافقت على إرسال قوات إلى السعودية والإمارات تركز على مجال الدفاع الجوي عقب الهجوم التخريبي الذي استهدف «أرامكو»، في وقت أشاد الرئيس دونالد ترامب بضبط النفس لقوات بلاده.بعد أسبوع من هجوم تخريبي غير مسبوق نُفذ بطائرات مسيّرة "درون" وصواريخ كروز إيرانية الصنع على منشأتي نفط بالمنطقة الشرقية في السعودية، أعلنت الولايات المتحدة خططًا لإرسال قوات إلى السعودية والإمارات تركز على تعزيز الدفاعات الجوية.وأشارت صحيفة الكويتية إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل يوم غد الاثنين بذكرى اليوم الوطني ال 89 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي وحد هذا الكيان الضخم من الخليج العربي الى البحر الاحمر بما يضمه من ثقافات متنوعة ومتعددة ليكون دولة قوية.وقالت صحيفة الأنباء إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ندد بالعقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف البنك المركزي الإيراني ووصفها بأنها محاولة لحرمان المواطنين العاديين في بلاده من الحصول على الغذاء والدواء، معتبرا انها مؤشر على يأس الولايات المتحدة.قال ظريف في تصريحات للصحافيين نقلها التلفزيون الرسمي امس «عندما يستهدفون نفس المؤسسة مرارا بعقوبات فإن ذلك يعني فشل محاولتهم إجبار الأمة الإيرانية على أن تجثو تحت الضغوط القصوى».وفي سياق المتصل، ذكرت صحيفة الكويتية أن إيران نفت، أمس السبت، معلومات أشارت إلى أن منشآتها النفطية كانت هدفًا لهجوم سيبراني ناجح، بعدما أفيد عن اضطرابات في الاتصال في منصات الإنترنت التابعة لهذا القطاع.وأكد مكتب الأمن السيبراني التابع للحكومة "خلافًا لما يقوله الإعلام الغربي، بينت تحقيقات أجريت اليوم عدم وقوع أي هجوم سيبراني ناجح ضد منشآت نفطية أو ضد أي منشآت بنى تحتية مهمة"، بدون أن يحدد ماهية المعلومات التي يشير إليها.وأوضحت صحيفة الجريدة أنه مع بدء إرسال القوات التركية طواقم طبية استعدادًا للتوغل المحتمل بمنطقة شرق الفرات، أعلنت دمشق، أمس، إسقاط طائرة مسيرة (درون) مذخرة بالقنابل بمحافظة القنيطرة، في ثالث حادث من هذا النوع خلال يومين.وأرسلت أنقرة أطباء إلى مناطق الحدود مع سورية، وألغت استعدادًا لتوغل قواتها المحتمل في شمال سورية. وقال مسؤول أمني بارز، لوكالة «رويترز»: «تم تعليق إجازات الأطباء للاستعداد لعملية محتملة عبر الحدود. ونستعد منذ فترة طويلة. الآن وصلنا إلى مرحلة يمكن فيها تنفيذ العملية في أي وقت يبدو ضروريًا».دوليا، أفادت صحيفة الانباء بأن احتجاجات حركة «السترات الصفراء» عادت من جديد امس الى العاصمة الفرنسية باريس، حيث اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين، بعد فترة هدوء نسبي وترجيحات بانتهاء تلك الحركة.وخرج مئات المحتجين الى شوارع باريس ما ادى الى اشتباكات محدودة مع قوات الأمن التي اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.وقالت شرطة باريس إنها ألقت القبض على ما لا يقل عن 90 شخصا في العاصمة وتصدت لنحو 100 محتج خلال محاولتهم التجمع في شارع الشانزليزيه.وأشارت صحيفة الأنباء إلى اعلان وزارة الداخلية الأفغانية، امس إحباط هجوم صاروخي على العاصمة كابول، بعد أن ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية وصادرت عدة قذائف من طراز «بي-ام-1».وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء «خامه برس» إن قوات الأمن اعتقلت الإرهابي في كابول، حيث كان يسعى لنقل عدة قذائف صاروخية من أجل إطلاقها على العاصمة، لكن القوات تمكنت من توقيفه أثناء مروره بنقطة التفتيش وضبطت بحوزته عدة قذائف من طراز «بي-ام-1»، وقذيفة «آر بي جي» ومسدس وتحفظت على السيارة.وذكرت صحيفة النهار أن مرشح الحزب الديموقراطي الأوفر حظا للانتخابات التمهيدية الأميركية جو بايدن طالب الرئيس دونالد ترامب بنشر نص محادثة هاتفية كشف عنها عميل في الاستخبارات الأميركية وقد يكون ترامب طلب خلالها من نظيره الأوكراني تزويده معلومات حول عائلة بايدن.وقال بايدن في بيان «إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة» فإن ذلك يعني أنه «لا حدود لنية الرئيس ترامب استغلال سلطته وإهانة بلادنا»، مطالبا الرئيس الأميركي «بالحد الأدنى» بأن «ينشر فورا نص المحادثة الهاتفية، حتى يتسنى للشعب الأميركي أن يحكم على ذلك بنفسه».من جهته، رفض ترامب بشدة الاتهامات الموجهة إليه بإجراء محادثة «محفوفة بالمخاطر» مع مسؤول في دولة أجنبية، منددا بالبلاغ الذي قدمه في هذا الشأن عميل في الاستخبارات الأميركية.ووصف ترامب، في حديث إلى الإعلاميين بالمكتب البيضاوي، عميل الاستخبارات بأنه «غير محايد»، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يعرف هويته.