الغرفة التجارية بالإسكندرية: المحافظة تحتضن 40% من الصناعة المصرية

قال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، إن المحافظة تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال ميناء الإسكندرية العالمي.



وأضاف - في كلمته خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم الأحد بعنوان (جسور التحليق الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا) بحضور عدد من قيادات شركات قطاع الأعمال العام والخاص - أن قطاع الأعمال العام يحتاج إلى تحديث تكنولوجياته وأساليب إدارته ليتناسب مع ما تتطلبه الأسواق التصديرية.



وأكد الوكيل أن غرفة الإسكندرية، واتحاد غرف البحر الأبيض، سيعملان مع وزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال الطاقات العاطلة، سواء بتأجيرها، أو من خلال تعاقدات تصنيعية للغير، كما يتم في الشركة الشرقية للدخان، وهو الأمر الذي سيؤدي لنقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب العمالة وزيادة دخلهم، وزيادة الإنتاج دون أية أعباء تمويلية أو التزامات تسويقية.



وأشار إلى أن تلك الخطة تساعد على المستوى الكلي لإحلال الواردات وتنمية الصادرات إلى مناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 2,7 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وأفريقيا والميركوسور والافتا والولايات المتحدة وتركيا،على أن تصل نسبة المكون المصنع محليا إلى 45% ، مما سيدعم الصناعات المغذية من مشاريع صغيرة ومتوسطة وسيطورها.

