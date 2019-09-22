ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الغرفة التجارية بالإسكندرية: المحافظة تحتضن 40% من الصناعة المصرية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:06 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية:
الغرفة التجارية بالإسكندرية: المحافظة تحتضن 40% من الصناعة
أ ش أ
قال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، إن المحافظة تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال ميناء الإسكندرية العالمي.

وأضاف - في كلمته خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم الأحد بعنوان (جسور التحليق الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا) بحضور عدد من قيادات شركات قطاع الأعمال العام والخاص - أن قطاع الأعمال العام يحتاج إلى تحديث تكنولوجياته وأساليب إدارته ليتناسب مع ما تتطلبه الأسواق التصديرية.

وأكد الوكيل أن غرفة الإسكندرية، واتحاد غرف البحر الأبيض، سيعملان مع وزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال الطاقات العاطلة، سواء بتأجيرها، أو من خلال تعاقدات تصنيعية للغير، كما يتم في الشركة الشرقية للدخان، وهو الأمر الذي سيؤدي لنقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب العمالة وزيادة دخلهم، وزيادة الإنتاج دون أية أعباء تمويلية أو التزامات تسويقية.

وأشار إلى أن تلك الخطة تساعد على المستوى الكلي لإحلال الواردات وتنمية الصادرات إلى مناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 2,7 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وأفريقيا والميركوسور والافتا والولايات المتحدة وتركيا،على أن تصل نسبة المكون المصنع محليا إلى 45% ، مما سيدعم الصناعات المغذية من مشاريع صغيرة ومتوسطة وسيطورها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوكيل: الاتحادات الإقليمية لـ غرف التجارة والصناعة تساهم في جذب الاستثمارات

ترشيحاتنا

لـ واتساب مثالي.. أفضل 4 حيل يجهلها الكثيرون

نظام رجيم سريع المفعول وصحي لنسف الكرش إلى الأبد

سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate 30 Pro

مدرب المنتخب السابق يكشف سر إصابة نجمي الأهلي بـ مباراة السوبر المصري

منع عرض فيلم Hustlers لـ جينفير لوبيز في ماليزيا بسبب مشاهد إباحية

2 % من أجر العامل.. تعرف على نسبة الخصم من المرتب بـ قانون العمل الجديد قبل إقراره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات