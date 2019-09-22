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رياضة

أول رد فعل من رينيه فايلر على إصابة ياسر إبراهيم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:38 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبد الحكيم ابو علم
حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأحد.

وكان ياسر إبراهيم قد غادر مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك أمس الأول الجمعة؛ بسبب الإصابة بإجهاد في عضلة السمانة.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم الأحد في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها في الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدوري للموسم الجديد.

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