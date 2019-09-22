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رياضة

مفاجآت مدوية.. حسام البدرى يعلن أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:43 م
حسام البدري
حسام البدري
عمرو الحلوانى
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، استدعاء رسميا لـ5 محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول، الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق وهم: محمد صلاح، محمود حسن (تريزيجيه)، أحمد حسن (كوكا)، محمد النني، وأحمد حجازي.

واستبعد حسام البدرى عمرو وردة الجناح الهجومى للمنتخب بعد مسلسل الأزمات التى ارتكبها فى الفترة الأخيرة، وكذلك الحال بالنسبة لأحمد المحمدى وكريم حافظ ومحمود كهربا.

كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

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