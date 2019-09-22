حسام حسن يحشد أسلحة سموحة الفتاكة لمواجهة الأهلى .. تعرف على القائمة

أعلن حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة قائمة فريقه لمواجهة الأهلى، التى ستقام غدًا الاثنين، على استاد برج العرب، فى منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.



وضمت قائمة سموحة 22 لاعبا وهم :

هانى سليمان، عمر صلاح، حسن تيمور ، رجب نبيل، كريم يحيى، محمود عزت، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهونى، محمد كوفى، محمد حليمة ، فارس مجاهد، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدى إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال، فوزى الحناوى ، محمد جمال، حسام حسن، أحمد حسن مكى، رونالد وانجا.



ويسعى الجهاز الفنى لسموحة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى من أجل الفوز عليه والسير بخطى ثابتة نحو حصد نقاط المباراة الثلاث والمنافسة على المراكز الأولى بالدورى الممتاز.