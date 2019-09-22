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تعليم

محافظ الفيوم يتفقد المعرض المتنقل لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، المعرض المتنقل لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، الذي ينظمه حزب الحرية المصري بالفيوم على مدار أسبوعين كاملين يجوب خلالهما مختلف المراكز والقرى والنجوع.

وذلك بحضور محمد فؤاد زغلول أمين عام حزب الحرية المصري بالفيوم، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة.

تفقد محافظ الفيوم، مشتملات المعرض المتنقل وأشاد بجودة المعروضات، وأكد أن إقامة مثل هذه المعارض تُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، كما تُسهم فى توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فى متناول الجميع، بهدف التصدى للغلاء وارتفاع الأسعار، معربًا عن شكره للقائمين على تنظيم المعرض.

كما أكد المحافظ أنه سيتم الاستمرار فى تنظيم معارض بيع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لسد احتياجات المواطنين، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

محافظ الفيوم يتفقد المعرض المتنقل لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية
محافظ الفيوم يتفقد المعرض المتنقل لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية
محافظ الفيوم يتفقد المعرض المتنقل لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية

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