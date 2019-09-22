خلاف على مدرب الحراس.. أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

استقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على جهازه المعاون فى تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته عقب خروج الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.



واختار حسام البدرى طارق مصطفى لمنصب المدرب العام وأحمد أيوب فى منصب المدرب العام فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية التى يمتلكها أيوب .



وقرر البدرى الاستعانة بـ سيد معوض فى منصب المدرب المساعد، ويبقى الوضع مشتعلا على منصب مدرب حراس المرمى بين أيمن طاهر وطارق سليمان ، ويتمسك اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجناينى بتولى طاهر تدريب حراس المرمى رغم قناعات البدرى بقدرات سليمان.



واستقر اتحاد الكرة بشكل تام مع حسام البدرى على تولى محمد بركات نجم الأهلى الأسبق منصب مدير المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة .



ويدرس البدرى الاستعانة بالتونسى أنيس الشعلاني فى منصب مدرب الأحمال ويتواجد الشعلانى فى الجهاز الفنى الحالى لفريق بيراميدز .



ومن المقرر الإعلان الرسمي عن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بالكامل خلال الساعات القليلة المقبلة ، ويستعد المنتخب لانطلاق معسكره المقبل فى 7 أكتوبر المقبل استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 وخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.