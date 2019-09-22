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رياضة

علي معلول يحتفل مع زوجته بكأس السوبر المصري .. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:08 م
على معلول وزوجته
على معلول وزوجته وابنه
محمد بدران
احتفل نجم نادي الاهلى على معلول ببطولة كأس السوبر المصرى، والتي توج بها الفريق الأحمر، أول أمس، الجمعة على حساب الزمالك، على طريقته الخاصة رفقة زوجته وابنه.

ونشر على معلول صورا له رفقة زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وعلق عليها، بالتالي: "🏅🏆"

توج النادى الاهلى بلقب السوبر بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجايي، وحسين الشحات. فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.

يذكر ان الفريق الأحمر خاض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018.
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🏆🥇💪🙏❤️❤️

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علي معلول يحتفل مع زوجته بكأس السوبر المصري .. صور

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