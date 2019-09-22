ساعة شيطان وندمان.. قاتل زوجته بالمرج: كانت مستفزة ودائمة الشجار معي بدون سبب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة بالعباسية، تجديد حبس عامل 45 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زوجته في المرج.



وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها ربة منزل في العقد الخامس من عمرها ومصابة بعدة طعنات في الرقبة والبطن، فضلا عن جروح قطعيه باليد.



وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه لم يشعر بنفسه وقت الجريمة، مبديا ندمه على ما ارتكبه، مؤكدا أن المجني عليها استفزته وكانت دائمة الشجار معه بدون أي سبب.



وأضاف المتهم انه ارتكب جريمته في ساعة غضب، وحرضه الشيطان على التخلص من جميع مشاكله بقتلها.



تلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من عامل مفاده قيامه بقتل زوجته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات وتبين أن المجني عليها متزوجة منذ 18 عاما، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها قام على إثرها الزوج بطعنها عدة طعنات بسكين المطبخ، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

