ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. محمد عدوية يؤدي مناسك العمرة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:49 م
محمد عدوية
محمد عدوية
محمد بدران
نشر الفنان محمد احمد عدوية صورة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

وعلق محمد عدوية على الصورة قائلا "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه".


احيا الفنان محمد عدوية، مؤخرًا حفلًا غنائيًا، فى مدينة الطائف، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ.

وقدم محمد عدوية عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة به، منها "حبيبى فين ما تكون" و"مش فارقة معايا" و"يسلم عليا" و"سيبى روحك" و"الطيب أحسن" و"أنا راجع بليل" و"ولا كان الحب عمره باختيارنا"، و"يا بنت السلطان" ، و"عارفة"، بجانب عدد من أغاني البوم "سكوت خلاص".

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية ألبوم "سكوت خالص"، الذى ضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وقد حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه في الأسواق.
شاهد.. محمد عدوية يؤدي مناسك العمرة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على مر الأجيال.. والارتيست.. ومحمد عدوية في محكى القلعة

محمد عدوية يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة .. اليوم

محمد عدوية يشغل مهرجان محكي القلعة بحفل غنائي ساهر.. صور

اليوم.. محمد عدوية يحيي حفلا في السعودية

أحلى كباتن في الدنيا.. أحمد عدوية مع طاقم الطائرة المتجهة للسعودية

ترشيحاتنا

أول رد فعل من رينيه فايلر على إصابة ياسر إبراهيم

نجمات يتألقن بـ فساتين قصيرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

وعد فأوفى.. رئيس جامعة الأزهر يقرر تسكين الفرقة الثانية «جيد جدا».. 2 أكتوبر

وفاة بطل فيلم ستار تريك عن عمر 50 عاما.. صور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر

أول رد فعل لـ ميسي بعد سقوط برشلونة أمام غرناطة بالدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلقة الأولى من ذا فويس.. 12 مشتركا يلفتون الأنظار.. ويمان الحاج تخطف قلب محمد حماقى ..صور

بـ هاف ستومك.. صبا مبارك بإطلالة جريئة والجمهور: كفاية حلاوة بقى

بحمالات وجريء.. خطيبة محمد فراج تواصل إثارة الجدل بفستان أسود