شاهد.. محمد عدوية يؤدي مناسك العمرة

نشر الفنان محمد احمد عدوية صورة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.وعلق محمد عدوية على الصورة قائلا "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه".احيا الفنان محمد عدوية، مؤخرًا حفلًا غنائيًا، فى مدينة الطائف، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ.وقدم محمد عدوية عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة به، منها "حبيبى فين ما تكون" و"مش فارقة معايا" و"يسلم عليا" و"سيبى روحك" و"الطيب أحسن" و"أنا راجع بليل" و"ولا كان الحب عمره باختيارنا"، و"يا بنت السلطان" ، و"عارفة"، بجانب عدد من أغاني البوم "سكوت خلاص".يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية ألبوم "سكوت خالص"، الذى ضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وقد حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه في الأسواق.