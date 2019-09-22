مؤتمر صحفي لـ حسام البدري للكشف عن خطة المنتخب

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة المؤقتة على اختيار حسام البدري المدير الفني الجديد لتولي قيادة منتخب مصر وتقديمه لوسائل الإعلام يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحفي بمقر الجبلاية.





وكشف حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس بمقر الجبلاية لتقديم الجهاز الفتي الجديد للمنتخب إلي جانب إعلان خطة المرحلة المقبلة.





واستقر حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى على التشكيل الجديد حيث جاء محمد بركات مدير المنتخب، وأحمد أيوب مدرب عام، وطارق مصطفي مدرب عام، وسيد معوض مدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.





كما استقر اتحاد الكرة على تعيين حسام البدري بدلًا إيهاب جلال، وذلك بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري بعد الخروج المبكر من أمم إفريقيا.