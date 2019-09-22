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حوادث

مسن ينتحر شنقا بالمنصورة لمروره بأزمة نفسية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:16 م
صورة أرشيفية - انتحار
صورة أرشيفية - انتحار
همت الحسينى
أقدم مسن على الانتحار شنقا داخل منزله بشارع نادى جزيرة الورد بالمنصورة لمروره بأزمة نفسية منذ فترة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بالعثور على رجل مسن مشنوق داخل منزله بشارع نادى جزيرة الورد بالمنصورة .

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أنه يدعى سعد الشربينى على ٦٠ عاما وبسؤال اقاربه تبين أنه يعانى من حالة نفسية منذ فترة ويتردد على طبيب نفسي للعلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

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