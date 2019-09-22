بعد وقف الزنتاك والراني تعرف علي البدائل

قالت الدكتورة نجوي هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، ان إدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA اكتشفت ان المادة الحاملة للرانيتيدين قد تكون مسرطنة كيفما تم اكتشاف الفالسارتان سابقا، مضيفة انه يوجد بدائل بالسوق المصري كانتودين،انتوبرال،بانتولوك، اوميز،اوميباك كونترلوك، اوميبرازول.



اشارت انه تقرر وقف تداول المستحضرات التى تحتوى على المادة الخام الفعالة "الرانيتدين"، والتى يصل عددها الى 21 مستحضر بكل الصيدليات والتركيزات لجميع الشركات والأسماء والعلامات التجارية.



واكد نقيب الجيزة، في تصريحات لـ"صدي البلد" كل مشتقات مادة الرانيتيدين هي مجمدة لدي الصيدليات بمجرد افادة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بان الادوية مطابقة وليس بها اَي ذرة شك سيتم البيع للجمهور وهناك بدائل يمكن استخدامها بالسوق المصري انتودين،انتوبرال،بانتولوك، اوميز،اوميباك كونترلوك، اوميبرازول.



وفادت هاشم، انه لايوجد اَي أعراض ظهرت بمصر سببها الرانيتيدين ولا بالادوية التي ذكرها المنشور،وانه تم اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية المواطنين بسحب عينات وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية وفِي انتظار الإفادة.



وتشمل قائمة الأدوية التي طالبت الصحة بسحبها ووقف تداولها: زانتاك - فوار راني - رانيتيدين - رانيتاك- إبيرانت - رانتيدول - أسيلوك - فارو رانتدين - هيستاك- أسيلايت - نو إيروسيف - مجدين - رانيتاريجو- الرانتاز - أوسموران - رانتيبلوك- رابيدال - إبيران- رايتيكيور- جاستبروكت - بيبتريليف.





