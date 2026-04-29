إلهام أبو الفتح
تحذير طبي.. الإفراط في تناول السكر ضار بالصحة

يقع الكثيرون في فخ معلومات غير دقيقة قد تضر بالصحة بدلًا من تحسينها، وذلك في ظل انتشار النصائح الغذائية عبر مواقع التواصل، ومن بين هذه المفاهيم الشائعة، الاعتقاد بأن الإكثار من السكر قد يكون مفيدًا للجسم أو يحمي المخ من الأمراض. 

ويثير هذا الطرح جدلًا واسعًا بين المتخصصين، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية، وفي هذا السياق، يخرج عدد من الخبراء لتحذير المواطنين من الانسياق وراء هذه الادعاءات، مؤكدين أن الاعتدال هو الأساس، وأن بعض الأنظمة الغذائية المتداولة تحتاج إلى مراجعة علمية دقيقة قبل اتباعها.

من جانبه؛ حذر الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء الأسبق، من الإفراط في تناول السكر الأبيض، مؤكدًا أنه يجب استهلاكه بكميات محدودة، لأن الزيادة في أي عنصر غذائي قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

 وأوضح أن السكر الأبيض يُعد من المواد التي قد تضر بالصحة عند الإكثار منه، مشيرًا أيضًا إلى أن ما يُعرف بـ«نظام الطيبات» يتضمن بعض المفاهيم غير الدقيقة.

وأكد خلال حواره في برنامج «قلبك مع جمال شعبان»، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رفضه للنصائح التي تدعو إلى تناول كميات كبيرة من السكر بدعوى حماية المخ، مشددًا على أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأنه لا يوجد ما يبرر استهلاك كميات مبالغ فيها مثل 15 ملعقة يوميًا.

كما تطرق إلى مخاطر التدخين، واصفًا إياه بأنه من أخطر العادات التي تؤدي إلى الإدمان، حيث يدخل الدخان المحمل بالمواد السامة إلى الجسم ويؤثر بشكل مباشر على الدم، ما يجعل الإقلاع عنه أمرًا صعبًا مع مرور الوقت.

وأكد أن السجائر لا يمكن اعتبارها مجرد هواء يدخل ويخرج من الجسم، بل تحمل سمومًا تتغلغل داخل الجسم وتؤثر سلبًا على الصحة، داعيًا المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء نصائح غير موثوقة أو معلومات مغلوطة يتم تداولها دون أساس علمي.

