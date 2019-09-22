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قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:13 م
ناهد السباعى
ناهد السباعى
رنا عصمت
نشر الحساب الرسمى لـ مهرجان الجونة السينمائى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا للفنانة ناهد السباعى ظهرت فيها بإطلالة جريئة خلال مشاركتها فى فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.

وظهرت الفنانة ناهد السباعى بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير فوق الركبة، باللون الأبيض وبه بعض الدانتيل الاسود مما زاد من اناقة الفستان، وانتعلت حذاء ذات الكعب العالى باللون الاسود.

وأكملت ناهد السباعي اناقتها بحقيبة صغيرة الحجم بنفس لون الفستان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.

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