بعد اجتماع ثنائي .. بريزنتيشن توجه رسالة لـ النادي المصري

عقد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا مع منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن - الراعي الرسمي للنادي المصري- وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر شركة بريزنتيشن بالقاهرة تم مناقشة كافة الأمور المتعلقة برعاية شركة بريزنتيشن للنادي المصري والتي بدأت من الموسم الماضي ، حيث أكد منتصر النبراوي على تفهمه التام لكل متطلبات النادي المصري ، معربًا عن دعمه التام للقلعة الخضراء من اجل استمرار المنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها المصري محليًا وقاريًا



فيما توجه سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالشكر لمجلس إدارة شركة بريزنتيشن وعلى رأسها النبراوي لاستجابتهم التامة لكافة متطلبات النادي المصري وتأكيدهم على استمرار الرعاية بالشكل الذي يحقق طموحات النادي المصري العظيمة.

