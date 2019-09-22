الديوان الملكي السعودي: وفاة زوجة الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة زوجة الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة ستقام عليها يوم غد الاثنين في مدينة الرياض.





وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "وفاة زوجة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".



