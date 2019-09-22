الديوان الملكي السعودي: وفاة زوجة الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة زوجة الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة ستقام عليها يوم غد الاثنين في مدينة الرياض.
وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "وفاة زوجة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
والأمير مساعد هو الابن الحادي عشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته الأميرة الجوهرة بنت سعد السديري، ولم يتولى الأمير مساعد أي منصب سياسي، وكان قليل الظهور في وسائل الإعلام وكان مؤيدا للملك سعود ورفض التوقيع على قرار خلعه عام 1964، وقد توفاه الله في أغسطس 2013.