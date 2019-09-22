سيراميكا كليوباترا 2003 يتصدر التصفيات المؤهلة لدوري القطاعات برباعية في 6 أكتوبر

حقق فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠٣ فوزه الثاني على التوالي في التصفيات المؤهلة لدوري القطاعات، على حساب فريق ٦ أكتوبر بأربعة أهداف دون رد.



ويتصدر الفريق التصفيات برصيد ٦ نقاط بعد أن فاز في الجولة الأولى على فريق البطل الأوليمبي بثمانية أهداف دون رد.



سجل سامح محمد الهدف الأول في الدقيقة ١٤ وأضاف محمد ممدوح الثاني في الدقيقة ٤٦، وعاد سامح محمد ليسجل بالدقيقة ٥٨ هدفه الثانى والثالث لفريقه، ويختتم أحمد جمال الأهداف في الدقيقة ٧٥.

