بوكيه ورد وشيبسى .. شنطة تثير الذعر بين أهالي شارع مصدق في الجيزة .. صور

سادت حالة من الرعب الشديد على وجوه الأهالي بشارع مصدق في الدقي، مساء اليوم الأحد، بعد عثورهم على جسم غريب، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة النجدة، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بالمنطقة.



كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بالاشتباه في جسم غريب بشارع مصدق بمنطقة الدقي، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى منطقة البلاغ وفرض كردون أمني.



وبالفحص تبين أن البلاغ سلبي، والجسم الغريب عبارة عن «شنطة بداخلها بوكيه ورد»، وتم تمشيط المنطقة ولم يعثر على أي مواد متفجرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

