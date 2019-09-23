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الأربعاء انطلاق اليوم الثقافى الإندونيسى بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
انعقاد اليوم الثقافي
انعقاد اليوم الثقافي الإندونيسي في مكتبة الإسكندرية
محمد مجدي
تنظم سفارة إندونيسيا في القاهرة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسى، وذلك فى يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2019 بمركر المؤتمرات مكتبة الإسكندرية وساحتها.

وقالت سفارة إندونيسيا في القاهرة، في بيان لها، أن انعقاد اليوم الثقافي الإندونيسي في مكتبة الإسكندرية يأتي في إطار الدور الذى تقوم به مكتبة الإسكندرية فى نشر الثقافة والوعي فى المجتمع وجهود سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة فى توطيد العلاقة بين البلدين من خلال تعريف الثقافة الإندونيسية لمجتمع مصر العظيم

وتابعت أنه سيتم بدأ فعاليات اليوم الثقافى الإندونيسى فى تمام العاشرة صباحا بمعرض مشغولات يدوية إندونيسية بالإضافة إلى معرض بعض منتجات شركات إندونيسية بمصر.

وأوضحت أنه بعد ذلك تأتى فقرة عروض فنية ثقافية إندونيسية بدءا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

وذكر المستشار التربوى والثقافى بسفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، دكتور عثمان شهاب، أن الفنون الثقافية التى سيتم عرضها فى تلك الفعاليات هي الفنون من كبرى جزر إندونيسيا المختلفة منها: رقصة بالى من جزيرة بالى ورقصتا زابين من جزيرة سومطرا ورقصة بابوا من جزيرة بابوا ورقصة دارا جوانتى من جزيرة كاليمانتان وعرض فن الأنجكلونج أحد أنواع الموسيقى الإندونيسى التقليدى المعروف. بالإضافة إلى عرض فن الدفاع عن النفس الإندونيسى (سيلات). كل عرض من تلك الفنون تعبر عن فلسفة ومعتقدات شعب إندونيسيا.

وتقام الفعالية بحضور مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقى، والسفير الإندونيسى بالقاهرة، السيد حلمى فوزى.

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