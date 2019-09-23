محمد بركات الأبرز .. رسميا اتحاد الكرة يستقر على الجهاز المعاون لحسام البدري

أعلن الكابتن أحمد شوبير أن اتحاد الكرة المصري استقر على القائمة النهائية للجهاز المعاون للكابتن حسام المدرب في تدريب المنتخب المصري.





وغرد أحمد شوبير عبر تويتر قائلا "‏الاستقرار على محمد بركات مديرًا للكرة بالمنتخب، معاه أحمد أيوب وطارق مصطفى في منصب المدرب عام، سيد معوض مدرب مساعد، أيمن طاهر لحراس المرمى".





ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎واثق من اختيارات تشكيل أعضاء المنتخب

الوطنى وننتظر منكم العمل الشاق"و" ‏‎متفائل"و" بالتوفيق".









وكان اتحاد الكرة المصري اعلن في وقت سابق تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.