ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

العالم كله اتكلم عنه .. شوبير يشيد ببراعة محمود جاد حارس مرمى إنبي في مباراته ضد بيراميدز

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
مصطفى كرم
أشاد الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق، بمهارة محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي بعدما أظهر براعته في التعامل مع فريق الخصم بطريقة رائعة. 

وغرد أحمد شوبير، عبر "تويتر" قائلا: "‏محمود جاد حارس إنبي عمل لقطة قد تكون الأفضل في الموسم في كرة جت هدية من ربنا ليه إنها تظهر بالشكل ده علشان العالم كله يتكلم عنه ويشيد بيه، الولد صاحب موهبة محتاج التعامل معاه نفسيا بشكل كويس وأتمنى إنه يكمل بالشكل ده".

وفاز فريق بيراميدز بـ 4 أهداف مقابل لاشيء على فريق إنبي في أول مباراة للفريقين بالدوري المصري الممتاز .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمد شوبير يحكي تفاصيل مهمة عن تدريبات الأهلي بعد اجتماعه بـ فايلر

على طريقة نوير.. تصدٍ تاريخي لحارس إنبي أمام بيراميدز.. فيديو

الصحف الإنجليزية تبرز تألق حارس مرمى إنبي أمام بيراميدز.. اقرأ التفاصيل

ترشيحاتنا

كارثة .. مشروب دايت شهير يسبب زيادة الوزن

فيديو يثير غضب جماعة الإخوان وتسعى لحذفه من مواقع التواصل .. تعرف عليه

احذر| الممبار به عدوى تهدد حياتك.. صور

على الرايق في دقايق .. عمرو أديب ينصب للإخوان فخا ويفضح عدم مهنيتهم والسر 19011 .. شاهد

ركبوا الصوت على فيديوهاته .. محمد رمضان يكشف أكاذيب قناة الجزيرة ..فيديو

ترتيب الدوري المصري .. بعد انتهاء اليوم الثاني وقبل مباراتي الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة