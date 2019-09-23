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رياضة

اتشتم واتغرم .. رد ناري لمرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:13 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ريهام بكير
أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه وغضبه تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على ناديه بعد مباراة السوبر أمام الأهلي.

وأصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات باتحاد الكرة، قرارات بفرض غرامات على الناديين ، حيث بلغ مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه، والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألفا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: ألتراس الأهلي قام بسبي ، وجماهير الزمالك قامت بسب الراحل صالح سليم ، وتوجهت لهم وهددتهم بإخلاء المدرج ، فبأي منطق "اتشتم واتغرم".

وجاءت الغرامات المالية على النحو التالي:
أولا : النادي الأهلي:
- 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.
- 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لرئيس نادي الزمالك
- 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة للاعب محمود عبد الرازق ( شيكابالا )
- 50 ألفا لقيام جماهيره بإطلاق ألعاب نارية بالمدرجات.
- 50 ألفا غرامة على اللاعب حسام عاشور و 50 ألفا غرامة على اللاعب رمضان صبحي لقيامهما بإثارة جماهير فريقهما للهتاف بعبارات خارجة.
- 10 آلاف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.
- 5 آلاف جنيه على الأهلي لتأخير تسليم الاسكورشيت للحكم قبل المباراة.
ثانيا: الزمالك:
- 100 ألف لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.
- 50 ألفا لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة في حق المرحوم صالح سليم.
- 150 ألفا لمغادرة اللاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي أرض الملعب قبل تسليم الجوائز.
- 10 آلاف لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.
- 5 آلاف لتأخير تسليم تقرير المباراة " الاسكور شيت " للحكم.
- إيقاف اللاعب طارق حامد مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

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