اللي باعنا خسر دلعنا .. رضوى الشربيني تثير الجدل .. ومتابع: حرام عليكي

أثارت الإعلامية رضوي الشربيني الجدل بفيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر رضوي الشربيني بالفيديو وهي تشجع على إنهاء العلاقات الأسرية بين الأزواج.



وعلقت على الفيديو قائلة: "اللي باعنا خسر دلعنا"، ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين: "حرام عليكي المفروض توفقي بين الناس"و "فعلا الوقت كفيل ينسي" و"روقي علينا دي الحياة صعبة".