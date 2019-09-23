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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019 في مصر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:45 ص
الذهب
الذهب
عبد العزيز جمال

اسعار الذهب اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019 في مصر، سجلت استقرارا نسبيا بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الماضية ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 686 جنيها.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم و سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 686 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر اليوم

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 : 784 جنيها
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 : 686 جنيها
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 588 جنيها
سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 : 457 جنيها

اوقية عيار 24 : 24,382 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 5,488 جنيه

سعر كيلو جرام الذهب عيار 24 : 784,000 جنيه

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة اسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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