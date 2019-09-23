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منوعات

احترس .. استخدام الموبايل فى الحمام يصيبك بهذا المرض

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:52 ص
صدى البلد
كريم جمال
يستخدم البعض الهواتف الذكية أثناء تواجدهم فى الحمام من أجل تسلية وقتهم، معتبرين أن ذلك أمرًا جيدًا لهم، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، بعدما أثبتت دراسة خطورة ذلك.

وبحسب سيوتنيك، قالت الدكتورة البريطانية سارة جارفيس، إن أخذك لهاتفك المحمول فى الحمام قد يؤدي لإصابتك بمرض "البواسير".

أكدت الطبيبة البريطانية أن الخطورة ليست فى الهاتف المحمول، بل فى المكوث لفترات طويلة على المرحاض لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أو اللعب.

الأمر الذي يؤدي لزيادة الضغط على أوردة الشرج في الجزء السفلي من المستقيم، وبالتالى يزداد خطر الإصابة بالبواسير، وكشفت الدكتورة جارفيس، أن من بين 3 من كل 4 بالغين يعانون من البواسير من حين إلى آخر.

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