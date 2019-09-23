التصريح بدفن جثة طفل سقط من الدور الـ 11 في الخصوص

أمرت نيابة الخصوص بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ 11 بمدينة الخصوص، حيث اختل توازنه وسقط فى الشارع.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بمصرع الطفل "أحمد . س . م" 4 سنوات بسبب سقوطه من الطابق الحادي عشر بشارع الشيخ منصور، ما أدى لوفاته في الحال بمدينة الخصوص.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتم التحفظ عليها لحين ورود تقرير الطب الشرعي وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ومعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.