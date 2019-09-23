فايلر يحشد القوة الضاربة .. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلي أمام سموحة

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر على تشكيل فريقه لمواجهة سموحة اليوم بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020 .



وشهدت الأيام القليلة الماضية استعدادات خاصة من قبل النادي الأهلي لمواجهة سموحة اليوم فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة وتحقيق ضربة بداية قوية فى الدورى الممتاز الذى يسعى إلى الحفاظ على لقبه .



وقرر فايلر استمرار محمد الشناوى فى مركز حراسة المرمى خلال مواجهة اليوم بين الأهلي وسموحة فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها الحارس فى الفترة الأخيرة .



واستقر فايلر على عودة أيمن أشرف لمركز قلب الدفاع فى ظل الإصابات الكبيرة التى تلقاها الفريق بإصابة المدافعين محمود متولى وياسر إبراهيم ، ويفاضل فايلر بين محمد هانى ورامى ربيعة لتواجد أحدهما بجانب أيمن أشرف فى مباراة اليوم ، وجارى تجهيز ياسر إبراهيم أيضا للتواجد فى المباراة رغم إصابته فى المباراة الماضية أمام الزمالك فى نهائى السوبر وحجز أحمد فتحى مكانه كظهير أيمن فى تشكيل الأهلي ، وكذلك الحال بالنسبة لعلى معلول الظهير الأيسر المتميز للنادى الأهلى .



وفى وسط الملعب ، استقر فايلر على تواجد حمدى فتحى المتألق بجانب عمرو السولية وفى حال عدم قدرة السولية على المشاركة نتيجة معاناته من بعض الإصابات العضلية فإن حسام عاشور سيكون ضمن التشكيل الأساسى للأحمر .



واستقر فايلر مدرب الأهلي على استمرار الاعتماد على مجدى قفشة فى مركز صانع الألعاب فى ظل المستويات المميزة للغاية التى يقدمها اللاعب فى الفترة الأخيرة ، ومعه الثلاثى حسين الشحات ورمضان صبحى وجونيور أجايي وإن كانت هناك أصواتا تنادى داخل الجهاز بإمكانية الدفع بـ" صلاح محسن " فى ظل حالة الإجهاد التى يعانى منها أجايى نتيجة المجهود الشاق والكبير الذى بذله خلال مواجهة الزمالك الماضية.





