اليوم الوطني 89.. هزاع بن زايد: عراقة التاريخ وسمو الرسالة

هنأ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي، الابن الخامس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني الـ89، الذي تعم الاحتفالات به أرجاء الخليج، في 23 سبتمبر من كل عام.





وقال هزاع بن زايد، عبر صفحته على "تويتر": "أجمل التبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة في يومها الوطني 89 الذي تتجلى فيه عراقة التاريخ وسمو الرسالة وإنجازات الحاضر وآفاق المستقبل الزاهرة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان".





وتحتفل السعودية اليوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري بذكرى توحيد أراضيها وتأسيس السعودية الحديثة (الثالثة)، على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، وهو مناسبة أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز مرسوما بها لإقامة الاحتفال بها في أرجاء المملكة بعد 23 عاما من تأسيس السعودية.