بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يتغزل في زوجته

شهدت حلقة برنامج هي وبس الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة «dmc»، لحظة مميزة جمعت الفنان كريم محمود عبدالعزيز وزوجته، حيث ظهرت الأخيرة كضيفة في البرنامج لتكشف عن تفاصيل مشروعها الجديد في عالم تصميم الأزياء، بينما حرص كريم على مؤازرتها من خلال مداخلة هاتفية حملت رسائل دعم وحب علني أمام الجمهور.

وقال كريم في مداخلته: زمان مكنتش مدرك أهمية إن الست تشتغل، بس مع الوقت بقيت حابب فكرة إن مراتي يبقى ليها شغلها الخاص. وأحب جدًا إنها تشتغل على أزياء مسلسلي الجديد.. بحبك وأتمنى مشروعك يكسر الدنيا.

ويُذكر أن كريم محمود عبدالعزيز اعتاد على مشاركة جمهوره لحظات من حياته العائلية، إلا أن هذه المداخلة جاءت مختلفة، إذ سلطت الضوء على دعمه المستمر لزوجمشكلات واقعية تمس حياة النساء، كما يستضيف خبراء ومتخصصين لتقديم الدعم والمشورة للضيوف والمشاهدين.