جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها
ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش
أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية وتصفها بهجوم على العدالة الدولية
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟
حماس: عملية "عربات جدعون 2" إمعان في حرب الإبادة ضد غزة
اكتمال الحجز في عمرة المولد النبوي بنقابة الصحفيين.. وفتح التسجيل المبكر لعمرة رجب
بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي
تقارير عبرية: تصاعد محاولات حماس خطف جنود داخل غزة
القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر فيديوهات مخلة
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
سر نجاحي.. كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة حب مؤثرة لزوجته

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

فاجأ الفنان كريم محمود عبد العزيز الجمهور برسالة عاطفية مؤثرة وجهها لزوجته آن رفاعي، مؤكدًا أن وجودها في حياته هو سر نجاحه الفني والإنساني.

وقال كريم، خلال لقائه في برنامج هي وبس ، المذاع عبر شاشة " دي إن سي، إن زوجته كانت دائمًا السند والداعم الأكبر له في مسيرته، موضحًا أن الحب ليس مجرد كلمات وإنما أفعال يومية وصبر واهتمام متبادل.

الزوجة شريكة النجاح

أوضح الفنان أن زوجته آن لم تكن مجرد رفيقة حياة، بل كانت شريكة نجاح بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهي التي تمنحه الثبات النفسي والدعم المعنوي ليستطيع الاستمرار في عمله الفني.


وأضاف أن الفنان مهما امتلك من موهبة، يظل بحاجة إلى الاستقرار الأسري الذي يمنحه الثقة ويزيد قدرته على الإبداع، وهو ما يجده في أسرته الصغيرة.

وجه كريم رسالة مباشرة لزوجته قائلاً: "أحب أشكرك قدام كل الناس، لأنك غيرتي حياتي وخلتيني إنسان وفنان أحسن"، وأكد أن هذه الكلمات ليست مجرد إطراء، وإنما تعبير صادق عن الامتنان والدعم الذي تلقاه منها طوال سنوات زواجهما، خصوصًا في أوقات التحديات والضغوط الفنية.

قيمة العائلة في حياة الفنان

وتحدث كريم عن والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، موضحًا أنه تعلم منه أن الأسرة هي الداعم الحقيقي للفنان، وأن نجاح أي شخص يبدأ من بيته، وأشار إلى أن والده كان دائمًا ما يؤكد أن العائلة المستقرة هي "القاعدة المتينة" التي يقف عليها أي إنسان ليستطيع مواجهة صعوبات الحياة.

آن رفاعي.. نموذج للزوجة المثالية
وأشاد كريم بزوجته آن رفاعي، قائلاً إنها مثال للزوجة المصرية الأصيلة التي تتحمل المسؤولية وتدعم زوجها بصمت وحب، معتبرًا أن نجاحه الفني خلال السنوات الأخيرة كان بفضل تضحياتها وصبرها، وأكد أنه لا يمكن أن ينسب النجاح لنفسه فقط، بل يجب أن يُحسب أيضًا للشريك الذي يقف خلف الكواليس ويدعم من دون ضجيج.

رسالة حب على الهواء
وأثارت كلمات كريم حالة من التفاعل الكبير بين الجمهور، خاصة بعد أن اختتم حديثه برسالة حب مباشرة لزوجته، قال فيها: "أنا محظوظ بيكي، وربنا يخليكي ليا ولأولادنا"، وأضاف أن التعبير عن الحب علنًا ليس ضعفًا أو مبالغة، بل دليل قوة وصدق، مشيرًا إلى أن العلاقة الزوجية تحتاج دائمًا إلى كلمات تقدير متجددة.

الفنان والإنسان في صورة واحدة

وأكد كريم محمود عبد العزيز أن الجمهور قد يرى الفنان في أدواره على الشاشة، لكنه في النهاية إنسان يحتاج للحب والدعم مثل أي شخص آخر.

وشدد على أن التوازن بين النجاح المهني والاستقرار الأسري هو السر في تقديم فن صادق يصل للجمهور، وهو ما يسعى للحفاظ عليه طوال مشواره.

كريم محمود عبد العزيز زوجة كريم محمود عبد العزيز رضوى الشربيني

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

الزمالك

أبرزهم معالي وحمدي.. الزمالك يستبعد 8 لاعبين من مواجهة مودرن سبورت

الزمالك

علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك: ظهر من أول لمسة

الزمالك

نجم الزمالك السابق يكشف عن رؤيته لمباراة الأبيض أمام مودرن

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

