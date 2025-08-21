سر نجاحي.. كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة حب مؤثرة لزوجته

فاجأ الفنان كريم محمود عبد العزيز الجمهور برسالة عاطفية مؤثرة وجهها لزوجته آن رفاعي، مؤكدًا أن وجودها في حياته هو سر نجاحه الفني والإنساني.

وقال كريم، خلال لقائه في برنامج هي وبس ، المذاع عبر شاشة " دي إن سي، إن زوجته كانت دائمًا السند والداعم الأكبر له في مسيرته، موضحًا أن الحب ليس مجرد كلمات وإنما أفعال يومية وصبر واهتمام متبادل.

الزوجة شريكة النجاح

أوضح الفنان أن زوجته آن لم تكن مجرد رفيقة حياة، بل كانت شريكة نجاح بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهي التي تمنحه الثبات النفسي والدعم المعنوي ليستطيع الاستمرار في عمله الفني.



وأضاف أن الفنان مهما امتلك من موهبة، يظل بحاجة إلى الاستقرار الأسري الذي يمنحه الثقة ويزيد قدرته على الإبداع، وهو ما يجده في أسرته الصغيرة.

وجه كريم رسالة مباشرة لزوجته قائلاً: "أحب أشكرك قدام كل الناس، لأنك غيرتي حياتي وخلتيني إنسان وفنان أحسن"، وأكد أن هذه الكلمات ليست مجرد إطراء، وإنما تعبير صادق عن الامتنان والدعم الذي تلقاه منها طوال سنوات زواجهما، خصوصًا في أوقات التحديات والضغوط الفنية.

قيمة العائلة في حياة الفنان

وتحدث كريم عن والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، موضحًا أنه تعلم منه أن الأسرة هي الداعم الحقيقي للفنان، وأن نجاح أي شخص يبدأ من بيته، وأشار إلى أن والده كان دائمًا ما يؤكد أن العائلة المستقرة هي "القاعدة المتينة" التي يقف عليها أي إنسان ليستطيع مواجهة صعوبات الحياة.

آن رفاعي.. نموذج للزوجة المثالية

وأشاد كريم بزوجته آن رفاعي، قائلاً إنها مثال للزوجة المصرية الأصيلة التي تتحمل المسؤولية وتدعم زوجها بصمت وحب، معتبرًا أن نجاحه الفني خلال السنوات الأخيرة كان بفضل تضحياتها وصبرها، وأكد أنه لا يمكن أن ينسب النجاح لنفسه فقط، بل يجب أن يُحسب أيضًا للشريك الذي يقف خلف الكواليس ويدعم من دون ضجيج.

رسالة حب على الهواء

وأثارت كلمات كريم حالة من التفاعل الكبير بين الجمهور، خاصة بعد أن اختتم حديثه برسالة حب مباشرة لزوجته، قال فيها: "أنا محظوظ بيكي، وربنا يخليكي ليا ولأولادنا"، وأضاف أن التعبير عن الحب علنًا ليس ضعفًا أو مبالغة، بل دليل قوة وصدق، مشيرًا إلى أن العلاقة الزوجية تحتاج دائمًا إلى كلمات تقدير متجددة.

الفنان والإنسان في صورة واحدة

وأكد كريم محمود عبد العزيز أن الجمهور قد يرى الفنان في أدواره على الشاشة، لكنه في النهاية إنسان يحتاج للحب والدعم مثل أي شخص آخر.

وشدد على أن التوازن بين النجاح المهني والاستقرار الأسري هو السر في تقديم فن صادق يصل للجمهور، وهو ما يسعى للحفاظ عليه طوال مشواره.