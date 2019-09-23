فاجعة في تونس.. اغتيال فوزي الهويملي رئيس مركز محكمة الاستئناف

ذكرت وسائل إعلام تونسية، إنه تم قتل فوزي الهويملي رئيس مركز محكمة الاستئناف في بنزرت بعد تعرضه لعملية طعن، قبيل دخول البلاد في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية المقررة الشهر القادم.



وعلى إثر عملية الطعن، تحركت قوات الأمن التونسية للبحث عن مرتكبي عملية الاغتيال.



وأفادت وسائل الإعلام التونسية، إن الجهود الشرطية قد نتج عنها اعتقال منفذ عملية الطعن، الذي لم تكشف هويته بعد.



وفي ضوء العملية الإجرامية، قامت الشرطة بعملية انتشار أمني مكثف في محيط محكمة بنزرت.