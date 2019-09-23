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رياضة

قرار جديد من ميدو فى المقاصة قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:14 ص
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
عمرو الحلوانى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة قبل العودة للتدريبات من جديد استعدادا لمواجهة الزمالك 3 أكتوبر المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز الدوري المصري لموسم 2019/2020 .

وكان مصر المقاصة نجح فى تحقيق فوز مهم أمس على حساب أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك من أجل الفوز عليه والاستمرار فى تحقيق النتائج الجيدة والمنافسة على المراكز الأولى بالدورى الممتاز الدوري المصري.

وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة تلقى دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحضور احتفالية "ذا بيست" لاختيار أفضل لاعب في العالم التي ستقام مساء اليوم، الاثنين، في مدينة ميلانو الايطالية.

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