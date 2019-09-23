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فن

بالأسود والذهبى .. بشرى و لقاء الخميسى يخطفن الاضواء بمهرجان الجونة السينمائى

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
بشرى و لقاء الخميسى
بشرى و لقاء الخميسى
شروق حمدى
نشرت الفنانة لقاء الخميسى عبر خاصية story بحسابها بموقع انستجرام صورة جديدة ظهرت فيها برفقة الفنانة بشرى من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.

وظهر الثنائى باطلالة كلاسيكية انيقة.

ارتدت الفنانة لقاء الخميسى فستانا ذا لون ذهبى متوسط الطول مكشوف الكتفين واعتمدت على القليل من الاكسسوارات لابراز الاطلالة

وارتدت الفنانة بشرى فستانا اسود انيقا ذا لون اسود مكشوف الكتفين واعتمدت على تسريحة الشعر والماكياج الهادئ لابراز الاطلالة.

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