23 نصيحة مرورية للحفاظ على سيارتك

نصائح للحفاظ على السيارة

هل ترغب في الحفاظ على سيارتك باستمرارها وابقائها دوما في مراحل الامان اقرأ هذه النصائح بتمعن :-





1 _قياس مستوي زيت المحرك:





عند قياس مستوي منسوب زيت محرك السيارة، يجب اولا ان تكون السيارة في مستوي افقي، وان يتم تشغيل المحرك حتي درجة حرارة تشغيله العادية، وبعد ذلك يوقف تشغيل المحرك بغلق مفتاح الكونتاكت والانتظار حوالي خمس دقائق، ثم يرفع مقياس الزيت من مكانه بالمحرك وينظف جيدا بقطعة قماش لاتحتوي علي وبر، ثم يوضع مكانه مرة اخري بالمحرك ويرفع ويلاحظ مستوي الزيت، ويجب ان يكون بين العلامتين بالمقاس ولايكون أعلي من العلامة العليا او اقل من العلامة السفلي، ولا يجب قياس مستوي الزيت والمحرك في حالة دوران لان ذلك سيعطي بيانا غير مضبوط لمنسوب الزيت بالمحرك.





2 _ضغط هواء الاطارات:





عند قياس ضغط هواء الاطارات يجب ان يكون العجل بارد، لان قياس الضغط بعد مشوار طويل بالسيارة يعمل الاحتكاك بين إطار عجل السيارة وبين الطريق علي زيادة سخونة الاطارات وبالتالي زيادة سخونة الهواء بداخلها فيرتفع ضغطه، ويعطي بعد ذلك قراءة غير صحيحة لقيمة الضغط داخل الاطارات.





3 _زيت (سائل) الفرامل:





عدم تزويد زيت (سائل) الفرامل عند انخفاض منسوبه في علبة (خزنة) زيت الفرامل، لأن انخفاض منسوب سائل الفرامل يدل علي تآكل تيل الفرامل ويعطي الفرصة للمبة بيان الفرامل أن تضيء في التابلوه، أما عند تزويد سائل الفرامل فيتآكل التيل بدون إعطاء أي بيان للسائق حيث أن لمبة الفرامل لم تضيء، ويتم تزويد سائل الفرامل فقط عند تسربه أو عند تغيير أي من الأجزاء داخلية بالدورة، ويجب الحظر الشديد عند استخدام زيت الفرامل لأن تأثيره شديد علي دهان جسم السيارة، وان حدث وانسكب علي جسم السيارة فيجب علي الفور سكب كمية من الماء علي موضع زيت الفرامل علي جسم السيارة.





4 _كابل البطارية:





يجب عند تغيير أو إصلاح أي أجزاء كهربائية بالسيارة أن يبدأ بنزع كابل (قطاش) البطارية السالب من مكانه تجنبا لعدم حدوث قصر كهربائي بالدوائر الكهربائية بالسيارة، وكذلك عند تغيير البطارية فيجب أولا نزع الكابل (القطاش) السالب ثم نزع الكابل (القطاش) الموجب. وقبل نزع أي من كابل البطارية يجب التأكد أولا من أن مفتاح الإشعال (الكونتاكت) في وضع الغلق، وأن جميع مفاتيح الأنوار مغلقة، حتي لا يحدث تلف الأجزاء النصف موصلة Semiconductor بالدوائر الالكترونية بالسيارة.





5 _ارتفاع درجة حرارة المحرك:





عند ارتفاع درجة حرارة المحرك فجأة، يجب علي الفور اتخاذ الحارة اليمني من الطريق والتوقف بالسيارة في مكان آمن من جانب الطريق، وعلي الفور يتم غلق مفتاح الإشعال (الكونتاكت) لإيقاف تشغيل المحرك عن الدوران، بعد ذلك يفتح غطاء المحرك (الكابوت) بحذر ويلاحظ الآتي: وجود أي تسرب للمياه بدورة التبريد والعمل علي منعها أو إصلاح وتغيير مايلزم، التأكد من سلامة تشغيل مروحة التبريد، وبعد أن يبرد المحرك يمكن فتح غطاء الردياتير والتأكد من وجود مياه بداخله، كذلك التأكد من سلامة قربة مياه الردياتير وان يكون بداخلها مياه حتي المستوي المطلوب، التأكد من سلامة غطاء الردياتير، التأكد من سلامة الردياتير نفسه وعدم وجود أي شيء يحجب الهواء عنه.





6_ السير علي الطريق:





تجنب السير علي الطريق خلف شاحنات محملة ب (رمال أو طوب أو زلط أو براميل أو أي أطوال مثل أسياخ الحديد أو الخشب الخ) حيث ان كل ذلك معرض للسقوط في أي لحظة فجأة أمامك علي الطريق فيؤدي الي حوادث لا تحمد عقباها. أو علي الأقل ممكن أن يتطاير الرمل علي الزجاج الأمامي للسيارة فتحدث به خدوشا أو نقرا فتتلف الزجاج، أو يتساقط الطوب علي الأرض فيتلف كرتيرة زيت المحرك.





7 _تغيير شمعات الإشعال (البوجيهات):





يراعي قبل تغيير شمعات الاشعال (البوجيهات) للسيارة أن ينفخ حولها جيدا بهواء مضغوط لتنظيف الأتربة التي قد تكون متراكمة حولها، وبعد نزعها من مكانها يجب تدوير المحرك عدة لفات بالمارش حتي يستطيع كبس المحرك من تنظيف الاتربة حول قلاووظ الشمعة الموجود بوش السلندر ويطردها للخارج، وبذل يمنع دخول الاتربة الي داخل اسطوانات المحرك ويطول ذلك من عمر المحرك، وعندئذ تستطيع تركيب البوجيهات الجديدة بعد التأكد من ضبط خلوص الثغرة بالمقاس الموصي به.





8 _تزويد مياه الردياتير:





عند الكشف علي مياه الردياتير لا تفتح غطاء الردياتير والمحرك ساخن حتي لا يندفع ضغط المياه الساخنة إليك فيصيبك بحروق. ويفضل تزويد مياه الردياتير من خلال قربة الردياتير حتي مستوي العلامة العليا بها، ولاحظ أن منسوب المياه في قربة الردياتير يزداد وينقص تلقائيا تبعا لحالة المحرك، فهي تزيد والمحرك ساخن وتنقص عند برودة المحرك، بسبب زيادة الضغط والخلخلة التي تحدث بالردياتير أثناء السخونة والبرودة. وعند ملء الردياتير من خلال فتحة عنقه وهو ساخن ينتظر حتي يبرد قليلا ويفتح الغطاء ببطء، ثم يشغل المحرك أثناء تزويد المياه حتي تختلط المياه الباردة الجديدة مع المياه الساخنة حول الاسطوانات فلا يؤدي ضرر (انحناء) في (وش السلندر).





9_ تحديد صوت الفرامل:





عند سماع صوت صفارة عند الضغط علي بدال الفرامل، ولا تستطيع تحديد مصدر الصوت، هل هو من الفرامل الأمامية؟ أو الخلفية؟ ثم بقيادة السيارة علي سرعة متوسطة، ثم اجعل صندوق التروس في وضع الحياد، وارفع فرملة اليد تدريجيا أثناء القيادة، فاذا صدر الصوت فهو من الفرامل الخلفية ان لم يصدر فهو من الفرامل الامامية.





10_ الكهرباء الاستاتيكية:





ربما تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند خروجك من باب السيارة وملامسة يدك لجسم السيارة خاصة بعد فترة قيادة طويلة، فلا تنزعج لأن هذه ظاهرة طبيعية تعرف بالكهرباء الاستاتيكية وقد تحدث تحت ظروف معينة وخاصة ان كان الجو الخارجي جافا، ولا يمكن منعها ولكن يمكن تقليلها بارتداء ملابس قطنية والبعد عن الملابس المصنعة من الألياف الصناعية ويراعي ذلك في كرسي القيادة أيضا، وعند مغادرتك لكرسي القيادة لا تغادره فجأة ولكن ببطء، وقبل النهوض من الكرسي حاول أن تمسك بيدك أي جزء معدني من جسم السيارة لتفريغ شحنتك الاستاتيكية من خلاله.





11 _محطات البنزين:





بعض محطات البنزين لاتراعي الدقة الشديدة في تصفية خزانات البنزين بها من الماء، فعند التعجيل بالسيارة وسماعك لصوت (سكة) وهو مايشبه ان ضبط الكهرباء في دائرة الاشعال بالمحرك غير مضبوطة (وجود كهرباء زيادة)، وخاصة ان كان محرك سيارتك يعمل بالحقن الاليكتروني وهو لايحتاج الي ضبط الاشعال لان ضبط الاشعال يتم اليكترونيا، فهذا دليل علي انك قد ملأت تتك بنزين سيارتك من احدي هذه المحطات فلا تتعامل معها مرة أخري





12 _إضاءة لمبة البطارية بالتابلوه:





عند اضاءة لمبة البطارية بالتابلوه مع فتح الكونتاكت وتظل مضاءة حتي بعد تشغيل المحرك، فهذا يعني وجود خلل في دائرة الشحن، اما ان تكون البطارية لاتستقبل الشحن لوجود عيب داخلي بها، او ان منظم الشحن به عيب، او ان الدينامو لايعطي الفولت المطلوب لشحن البطارية بسبب عيب داخلي به، أو أن سير الدينامو مرتخي وغير مشدود او مقطوع، في هذه الحالة يجب التوقف بالسيارة والبحث عن سبب العيب، او ايداع السيارة لاقرب كهربائي سيارات.





13 _فترة التليين الأولي للمحرك:





أثناء تشغيل المحرك خلال فترة التليين للمحرك الجديد او الذي تم عمل عمرة عمومية له خلال الفترة الاولي للتشغيل (ال 1000 كم) الاولي ينصح بالآتي: عدم زيادة دوران المحرك علي سرعات عالية، وتجنب بدء التشغيل السريع للمحرك، وعدم القيادة بسرعة عالية لمدة طويلة، ويجب عدم تحميل السيارة باحمال كبيرة، وعدم قطر اي مقطورة في هذه الفترة.





14 _لون زيت محرك السيارة:





بعض سائقي السيارات يفرح ويتباهي أمام زملائه السائقين ان زيت محرك سيارته مازال لونه لم يتغير بعد وضعه في محركه وتشغيل السيارة عدة كيلو مترات، والحقيقة ان من وظائف زيت التزييت في المحركات هو تنظيف المحرك من نواتج احتكاك الاجزاء المتحركة داخله، لهذا فلابد وان يتغير لونه دليل علي انه يقوم بوظيفته كما ينبغي، اما ان لم يتغير لونه بعد عدة كيلو مترات فهذا دليل علي ان الزيت المستخدم لم يقوم بوظيفته وترك الرواسب بداخل المحرك.





15 _لون عادم محرك السيارة:





في ظروف التشغيل العادية المفروض ان غازات العادم تخرج من الشكمان بدون لون، ولكن هناك ثلاثة انواع من غازات العادم تخرج من شكمان السيارة في حالات معينة كل منها له لون مختلف عن الاخر، ومن خلاله يمكن تشخيص حالة المحرك، اذا كان لون العادم ابيض مستمر مع حالات التشغيل العادية وفي جميع الظروف، فهذا دليل علي ان هناك تسربا لمياه التبريد الي غرفة الاحتراق وتخترق معه، واذا كان لون العادم رماديا فاتحا يميل الي السواد فهذا دليل علي احتراق كمية كبيرة من الوقود في غرفة الاحتراق مما يدل علي احتياج الكربراتير للضبط (ضبط الوقود مع الهواء)، واذا كان لون العادم ازرق سماوي فذلك دليل علي ان هناك احتراقا لزيت التزييت في غرفة الاحتراق، وهو دليل علي احتياج المحرك للاصلاح.





16_ رفع مستوي السيارة علي الأرض





ان كنت تشتكي من انخفاض مستوي السيارة علي الارض، مع التأكد من سلامة المساعدين والسوست فاتجه فورا الي احدي المراكز المتخصصة المعتمدة واسال عن امكانية رفع مستوي السيارة عن الارض ، ولاتأخذ بنصيحة احد بوضع عليات علي السوست من أسفل ومن اعلي، لانها فعلا سترفع من مستوي السيارة علي الارض ولكنها ستؤدي الي تلف المساعدين، وتسبب خشونة في العفشة اثناء السير.





17 _شم رائحة بنزين أثناء السير بالسيارة:





عند وجود شكوي متكررة من شم رائحة بنزين ‘نييء’ اثناء السير بالسيارة، يجب التأكد اولا من عدم وجود تسريب للبنزين من دورة الوقود، ثم التأكد من الضبط الصحيح للمحرك وخاصة علي السرعات العالية، ثم عدم وجود تنفيس للعادم من الشكمان، ثم التأكد من الاحكام الجيد للهوايات الداخلية للشنطة الخلفية للسيارة، ثم اخيرا التأكد من الاحكام الجيد عند غلق غطاء الشنطة الخلفية للسيارة بحيث انها لاتسرب عادم السيارة الي داخلها.





18 _شم رائحة كهرية أثناء السير بالسيارة:





عند شم رائحة كريهة خاصة اثناء السير بالسيارة، او عند دوران محرك السيارة، ارفع السيارة علي كوريك رفع وانظر اسفل السيارة علي طول ماسورة الشكمان فعادة يكون السبب هو التصاق جزء من كيس بلاستيك علي ماسورة الشكمان ذات درجة الحرارة المرتفعة فيحترق علي الماسورة ويذوب عليها وينشف مع برودة الماسورة وعدم دوران المحرك ، ويحترق مرة اخري مع دوران المحرك وسخونة ماسورة الشكمان وهكذا، فانزع هذا الجزء ونظف مكانها جيدا.





19_ الكشف عن حالة البطارية:





لايجب الكشف عن حالة البطارية بتوصيل طرفي قطبيها بكابل او مفك، لان ذلك يؤدي الي مرور تيار ذي امبير عال يتلف اجزاء البطارية الداخلية، ويفتت المادة الفعالة بها من علي الالواح.





20_ المكان المناسب لانتظار السيارة:





احذر من ترك سيارتك في أماكن انتظار خاطئة مثل وضعها تحت الضوء المباشر لاعمدة الأنوار العامة للطريق، أو وضعها مباشرة تحت اسلاك الكهرباء العامة ، أو وضع السيارة في مواجهة التأثير الحراري المباشر الناتج من المصانع، كل ذلك له التأثير السلبي علي دهان جسم السيارة.





21 _توصيل بطارية سيارتك ببطارية خارجية





اذا دعت الضرورة لتنشيط بطارية سيارتك باعطائها شحنة مبدئية عن طريق بطارية خارجية من سيارة اخري بواسطة كبل توصيل فيراعي عند ذلك ان يوصل طرف احد الكابلات بالطرف الموجب لبطارية سيارتك (البطارية ضعيفة الشحن) اولا ثم يوصل طرفه الاخر بالقطب الموجب للبطارية الخارجية، ثم يوصل احد طرفي الكابل الاخر بالقطب السالب للبطارية الخارجية، وطرفه الاخر بالطرف السالب لبطارية سيارتك.. وهذا الترتيب مهم جدا لعدم تلف الوحدات الاليكترونية بالسيارة.





22 _كيفية استخدام المارش في تشغيل السيارة:





لايجوز الاصرار علي بدء ادارة محرك السيارة، عندما لايقوي باديء الحركة (المارش) علي ذلك يؤدي الي سرعة استهلاك البطارية بدون فائدة. ولكن قم بتشغيل المارش علي فترات متقطعة بحيث لاتزيد فترة تشغيل المارش عن (10 ثواني) ثم الانتظار 30 ثانية بين كل فترة والتي تليها حتي يبدأ المارش في تشغيل محرك السيارة.





23 _التلاعب في التوصيلات الكهربائية للسيارة:



