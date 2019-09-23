محمد صلاح يحتفل بفوز ليفربول على تشيلسى بهذه الطريقة

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وظهر محمد صلاح فى الصور خلال مشاركته فى مباراة أمس أمام نادى تشيلسى على الرغم من الهجوم عليه بسبب تراجع مستواه فى المباراة، إلا أنه تجاهل كل هذا الهجوم واحتفل بالفوز.وحقق ليفربول فوزًا بشق الأنفس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.