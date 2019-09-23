الفلوس ما تشتريش الصحة.. نصائح ياسمين صبرى لـ قوام مثالي وصحي

نشرت الفنانة ياسمين صبرى عبر خاصية STORY بحسابها الشخصى بموقع انستجرام صورة جديدة لها.



وظهرت "صبرى" فى الصورة بدون ماكياج و كتبت مجموعة من النصائح لمتابعيها لجسم صحى ومثالى،وجاء منها كالتالي:



" شرب الكثير من المياه واكل الاسماك يجعلك ترى و تدرك ان الفلوس لا تشترى جسما صحيا".



يذكر ان احدث مشاركات ياسمين صبرى الدرامية كان مسلسل "حكايتى" والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى 2019.