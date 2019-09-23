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فن

الفلوس ما تشتريش الصحة.. نصائح ياسمين صبرى لـ قوام مثالي وصحي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:51 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
شروق حمدى
نشرت الفنانة ياسمين صبرى عبر خاصية STORY بحسابها الشخصى بموقع انستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت "صبرى" فى الصورة بدون ماكياج و كتبت مجموعة من النصائح لمتابعيها لجسم صحى ومثالى،وجاء منها كالتالي:

" شرب الكثير من المياه واكل الاسماك يجعلك ترى و تدرك ان الفلوس لا تشترى جسما صحيا". 

يذكر ان احدث مشاركات ياسمين صبرى الدرامية كان مسلسل "حكايتى" والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى 2019.

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