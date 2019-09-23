6.5 مليار جنيه مصري مبيعات سيتي إيدج في العلمين الجديدة فى 2019

أعلنت شركة سيتي إيدج، المملوكة للدولة، عن طرح مشروع داون تاون بالعلمين الجديدة، المملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



يأتي طرح مشروع "داون تاون" بعد النجاح الكبير التي حققته الشركة في مدينة “العلمين الجديدة" والذي وصل إلى أكثر من 1000 وحدة مبيعة في أول 9 أشهر من عام 2019، بمبلغ يتجاوز 6.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يلبي المشروع الجديد جزء من الطلب المتزايد على الوحدات في المدينة الجديدة الواعدة.



يشمل مشروع داون تاون بالعلمين الجديدة مباني سكنية تضم مجموعة من الشقق بمساحات مختلفة ويتضمن ايضا شقق البنت هاوس وشقق الطابق الأرضي مع حدائق خاصة بأحجام متنوعة.

ويضم المشروع عددًا من وسائل الراحة المتنوعة من الساحات المصممة بشكل عصري، والمناطق التجارية الحديثة التي توفر جودة حياة متميزة للسكان، بالإضافة إلى المساحات الخضراء الكبيرة، والتي تتماشى مع رؤية مدينة العلمين الجديدة، والمتوقع لها أن تضم مساحات خضراء متعددة تبلغ مساحة كل منها 14 مترًا مربعًا لكل نسمة بدلًا من المعايير العالمية التي تقتضي بتخصيص 9 متر مربع. ومن المقرر أن يبدأ تسليم المشروع خلال عام 2020.



قال عمرو القاضي، المدير التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، "الإقبال الكبير على شراء وحدات مشروعي "ذا جيت" و"مزارين" يدل على ثقة العملاء في سيتي إيدج وما تطرحه من مشروعات، وهي إشارة إلى النمو الإيجابي للسوق العقاري هذا العام. وأضاف القاضي ان إطلاق مشروع داون تاون العلمين الجديدة يهدف لتلبية الطلب على وحدات المباني السكنية متوسطة الإرتفاع، والذي يضيف عامل التنوع لمحفظة مشروعات الشركة. "



يتميز مشروع "داون تاون" بموقع استراتيجي في قلب مدينة العلمين الجديدة، حيث يبعد عن الشاطئ بمسافة قصيرة مدتها 15 دقيقة سيرا، بينما تقدر المسافة بينه وبين المستشفى الدولي بحوالي دقيقتان بالسيارة، ويقع على بعد 3.5 كم من الجامعات، مع قربه من Monorail ومنطقة المدينة القديمة "Old Town".



وأضاف القاضي "أن المشروعات سيتم تسليمها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، فمن المتوقع أن يبدأ تسليم مشروع "داون تاون" في عام 2020، إلى جانب مشروعي "مزارين" و"ذا جيت"، واللذان يشهدان تقدمًا سريعًا في مرحلة البناء والتشييد منذ إطلاقهم في شهر يوليو من العام الجاري، وكذلك مشروع "نورث إيدج تاورز" الذي أطلق في عام 2018."