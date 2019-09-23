تشكيل ناري لـ سموحة أمام الأهلى .. تعرف عليه

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة الأهلى المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام.



جاء التشكيل كالآتى :

حراسة المرمى : الهانى سليمان .



خط الدفاع : محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمود عزت ، أحمد أبو الفتوح .



خط الوسط : أحمد حمص ، إيمومو ، إسلام جمال ، يوسف ديوب ، شريف رضا .



خط الهجوم : رونالد وانجا .



يتواجد على دكة البدلاء كل من : عمر صلاح ، أحمد حسن مكى ، كريم يحيى ، محمد حليمو ، حسام حسن ، أحمد جمال ، محمد جمال بيبو.