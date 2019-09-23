ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان مثير.. منى زكى وهدى المفتي يشعلان السوشيال ميديا.. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:34 م
منى ذكى و هدى المفتى
منى ذكى و هدى المفتى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة هدى المفتى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة لها مع الفنانة منى زكى من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وعلقت هدى المفتى على الصورة قائلة "لا يوجد أحد مثلها".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

ماشاء الله عليكم - إيه الجمال ده - ربنا يحفظكم. 

انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف.. هند عبد الحليم بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة

فستان أسود طويل.. إلهام شاهين بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة

بـ فستان أنيق.. روجينا ولحظة رومانسية مع زوجها بمهرجان الجونة

منى زكي تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في الجونة

من رانيا يوسف لـ منى زكى.. 20 إطلالة من مهرجان الجونة أثارت الجدل

بفستان مكشوف الأكتاف.. بشرى بإطلالة جديد بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

حاول سرقتها فعلمته درسا لن ينساه.. سيدة تنتقم من لص بطريقة عبقرية.. فيديو

قرار عاجل من سموحة قبل لحظات من مواجهة الأهلي بالدوري

مفاجأة أوغندية.. سلاح طلعت يوسف لاصطياد الزمالك فى بتروسبورت

مبالغ فيه.. سعر صادم لإطلالة درة بالذهبي

رسالة غامضة من نجم الأهلى بعد استبعاده من مواجهة سموحة

مهم لكل بنت.. طريقة سحرية لتنظيف الكوتشي الأبيض في البيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة