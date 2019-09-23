بفستان مثير.. منى زكى وهدى المفتي يشعلان السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة هدى المفتى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة لها مع الفنانة منى زكى من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.وعلقت هدى المفتى على الصورة قائلة "لا يوجد أحد مثلها".وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:ماشاء الله عليكم - إيه الجمال ده - ربنا يحفظكم.انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.