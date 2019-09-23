شاهد.. ميلانيا ترامب تتعرض لـ موقف محرج لهذا السبب

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو تعرض ميلانيا ترامب لـ موقف محرج بسبب مقص كبير.



وأوضحت أن السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، تعرضت لموقف محرج خلال مراسم افتتاح النصب التذكاري لجورج واشنطن، في العاصمة الأمريكية، الذي شارك فيه عدد من المسؤولين وطلاب المدارس.



وواجهت ميلانيا صعوبة في قص الشريط المخصص لافتتاح الحفل باستخدام مقص كبير، الأمر الذي دفعها لإعطائه لأحد الرجال الذي كان يقف بجانبها لقص الشريط.

