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رياضة

تخليدا للطفل أدهم الكيكي .. دقيقة حداد من قبل لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:29 م
مباراة الزمالك والاتحاد
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
حسام الحارتي
انطلقت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنافسه الاتحاد السكندري باستاد بتروسبورت في القاهرة الجديدة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة وذلك حدادًا على روح الطفل أدهم الكيكي مشجع نادي الزمالك الذي راح ضحية لقاء السوبر الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"ـ إثر حادث أليم .

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقرر له مواجهة نادي الاتحاد السكندري  مساء اليوم على استاد بتروسبورت في القاهرة الجديدة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز

خط الوسط : أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - امام عاشور - محمد أونجم

خط الهجوم : خالد بوطيب ومصطفي محمد

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبين: محمد أبو جبل - محمد عبد السلام - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عبد الشافي - عمر السعيد

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